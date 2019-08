Antanas Sutkus: Kosmos - Vernissage

Antanas Sutkus (*1939) ist eine Ausnahmegestalt der Fotografie. Seine Kunst gab den Bewohnern Litauens und deren Leben in der Zeit der sowjetischen Besetzung ein Gesicht. Mit seinen Bildern wurde er zum Chronisten seiner Zeit. Vor allem in seinem Hauptwerk "Menschen aus Litauen" hielt er seine Landsleute seit den späten 1950er Jahren so eindrücklich fest, dass uns die Fotos bis heute emotional bewegen.

Mit der Sonderausstellung "KOSMOS" präsentiert ZEPHYR – Raum für Fotografie der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim vom 7. September 2019 bis 26. Januar 2020 die erste umfassende Retrospektive von Antanas Sutkus in Deutschland. Mit rund 200 Arbeiten bietet die Überblicksschau eine überraschende Neubewertung seines Œuvres. Sie zeigt Straßen- und subtile Alltagsszenen, in denen sich die Menschen vollkommen natürlich bewegen: das ganz normale Leben, abseits aller Aufregungen. Sie zeigt Junge und Alte, Kinder und Arbeiter, Künstler und Bauern, Stadt und Land, Moderne und Tradition, Abschied und Begegnung, Verkehr und Langeweile oder einfach nur den Regen. Alle und alles haben ihren Platz in Antanas Sutkus' "KOSMOS", der in jenen Tagen aus dem Westen beinahe so schwer erreichbar war wie der Mond.

2018 wurde Litauen 100 Jahre alt. Frankreich und Deutschland machten der Republik eine Ausstellung ihres großen Fotografen zum Geschenk: Die Schau "KOSMOS" feierte im November 2018 in der Nationalgalerie Vilnius Premiere. Ab Herbst 2019 kann die außergewöhnliche Schau auch in Mannheim entdeckt werden. Die begleitende Publikation "Planet Lithuania" ist im Steidl Verlag erschienen.