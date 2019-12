antenne 1 Pistenfieber

Wintersport ist doch der schönste Sport! Genau deshalb bieten wir jede Skisaison, von Oktober bis April, tolle Skiausfahrten in die begehrtesten Regionen für alle Wintersportbegeisterte. Sorgenfrei mit dem Bus in den Skiort, direkt mit dem Skipass auf die Piste und zum Abschluss die grandiose Après-Ski-Party mit einem Hitradio antenne 1-DJ: All das erwartet alle Pistenfieber-Reisende, getreu dem Motto: Raus aus dem Alltag - rein ins Vergnügen! Dieses Mal geht es nach Corviglia - St. Moritz. Mit uns könnt ihr dort Skifahren und Snowboarden, wo sonst die Profis ihren Weltcup meistern. Frühaufsteher schwören auf den «White Carpet», die erste Fahrt auf frisch präparierten Pisten: Pünktlich zum Sonnenaufgang steht man auf dem Piz Nair (3057 m), vor sich das Panorama, 100 Kilometer Abfahrten in Weltcupqualität und den Corviglia Snow Park mit 30 Obstacles; er gilt als einer der besten Europas. Wer es ein wenig ruhiger angehen möchte, begibt sich auf die 3 km lange ChillOut-Riding-Piste Paradiso. Die Möglichkeiten an der Corviglia machen den Unterschied: Der Hausberg von St. Moritz und Celerina gilt nicht von ungefähr als eines der berühmtesten Schneesportparadiese der Welt - auch dank seines Champagnerklimas. Na, Interesse geweckt? Dann melde dich jetzt unter www.pistenfieber.de an und sichere dir deinen Platz! Wir freuen uns auf euch!