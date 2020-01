antenne 1 Pistenfieber

Wintersport ist doch der schönste Sport! Genau deshalb bieten wir jede Skisaison, von Oktober bis April, tolle Skiausfahrten in die begehrtesten Regionen für alle Wintersportbegeisterte. Sorgenfrei mit dem Bus in den Skiort, direkt mit dem Skipass auf die Piste und zum Abschluss die grandiose Après-Ski-Party mit einem Hitradio antenne 1-DJ: All das erwartet alle Pistenfieber-Reisende, getreu dem Motto: Raus aus dem Alltag - rein ins Vergnügen! Dieses Mal geht es nach Nauders am Reschenpass. Modernste und top gesicherte Liftanlagen, Schneegarantie sowie ein Rundum-Angebot der Extraklasse sorgen für den Wintertraum ganz in weiß. Die sonnigen, breiten Carving-Hänge bis in 2.850 m Höhe, die bis 9 km langen Konditionsstrecken, traumhaften Tiefschnee-Hänge, Freeride-Areas und Buckelpisten lassen jeden Ski-Freak jubeln. Snowboarder und Freestyler erleben auf der Halfpipe und am Boardercross den Kick. Das Skigebiet Nauders hat es zahlenmäßig in sich: 70 Pistenkilometer zwischen 1.400 und 2.850 m, 24 modernste Lifte, 25 herrlich breite Abfahrten in allen Schwierigkeitsstufen, drei gänzlich beschneite Talabfahrten, Tiefschneehänge, Buckelpisten, Freeride-Areas sowie für Freestyler und Boarder ein adrenalintreibender Snowpark. Na, Interesse geweckt? Dann melde dich jetzt unter www.pistenfieber.de an und sichere dir deinen Platz! Wir freuen uns auf euch!