Anthony Doerr – „Wolkenkuckucksland“

imago/Leemage 10_14_Doerr_Wolkenkuckucksland_c_Imago_Leemage

Anthony Doerrs neuer, lang erwarteter Roman „Wolkenkuckucksland“ ist eine faszinierende Geschichte über das Schicksal, den unschätzbaren Wert, die Macht, die Magie und die alles überdauernde Überlebensfähigkeit von Büchern, Geschichten und Träumen. In Kooperation mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen präsentiert das Amerikahaus München den US-Autor am Do. 14.10. um 19:00 Uhr. In einer Deutschlandpremiere stellt Doerr seinen neuen Roman vor, in dessen Mittelpunkt Kinder zerbrechlicher Welten an der Schwelle zum Erwachsenwerden stehen: Anna und Omeir erleben die Belagerung und Eroberung von Konstantinopel 1453, Seymour verübt aus fehlgeleitetem Idealismus einen Anschlag auf eine Bibliothek im heutigen Idaho und Konstance befindet sich mit dem Raumschiff "Argos" auf dem Weg zu einem Exoplaneten. Was sie alle auf geheimnisvolle und geradezu atemberaubende Weise über Zeiten und Räume miteinander verbindet, erfahren die Teilnehmenden der hybriden Buchpräsentation vom Autor und Pulitzer-Preisträger Doerr höchstpersönlich.

Um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, kann dieses Event zusätzlich im Online-Livestream unter www.dai-tuebingen.de/doerr mitverfolgt werden.

Anthony Doerr, 1973 in Cleveland geboren, lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen in Boise, Idaho. Er veröffentlichte zahlreiche Erzählbände und Romane. Für sein Werk „Alles Licht, das wir nicht sehen“ (2014) erhielt er 2015 den Pulitzer Prize. Im Oktober 2021 erscheint die deutsche Übersetzung seines Romans „Wolkenkuckucksland“.

Moderation: Günter Keil, Journalist, Autor und Moderator

Eine Veranstaltung der American Academy in Berlin, Verlag C.H.Beck & Amerikahaus München in Kooperation mit Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen, Deutsch-Amerikanisches Institut Freiburg, Deutsch-Amerikanisches Institut Nürnberg, Deutsch-Amerikanisches Institut Saarland, Deutsch-Amerikanisches Institut Sachsen.

Ort: Amerikahaus München, Theatersaal und online unter www.dai-tuebingen.de/doerr