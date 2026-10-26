Man nehme fünf erfahrene Musiker, jede Menge musikalische Leidenschaft und eine ordentliche Portion Lust am Improvisieren – und schon entsteht ein ziemlich eigener Sound: Anthropica.

Manfred Pany (Gesang, Gitarre), Mirko Steinwedel (Gitarre, Backing Vocals), Nando Steinwedel (Schlagzeug), Rudi Walter (Keyboard, Orgel) und Stefan Gebauer (Bass, PA) musizieren seit 2022 in dieser Besetzung. Ganz neu ist die musikalische Verbindung allerdings nicht: Manfred, Nando und Mirko spielen bereits seit 2003 unter dem Namen Anthropica zusammen. Seit 2005 widmeten sie sich als The Floyd Sound mit wechselnden Besetzungen leidenschaftlich der Musik von Pink Floyd.

Und genau dort liegt auch eine der Wurzeln des heutigen Sounds. Pink Floyd trifft auf Deep Purple, Rainbow und Metallica, dazu kommen eigene Kompositionen und jede Menge Raum für spontane musikalische Ausflüge.

Dabei geht es Anthropica nicht um möglichst originalgetreues Nachspielen. Vielmehr nehmen sie die großen Vorbilder als Ausgangspunkt und lassen daraus etwas Eigenes entstehen: druckvoller Hardrock, psychedelische Passagen, sphärische Keyboardflächen, treibende Rhythmen und Gitarren, die auch mal ausgiebig auf Entdeckungsreise gehen.

Anthropica laden ein zu einer musikalischen Reise zwischen Riff und Raum, zwischen Hardrock und Psychedelic – mit bekannten Klangwelten, überraschenden Wendungen und genügend Freiraum für das, was live entsteht.

Ein Abend für alle, die Musik gerne etwas länger atmen lassen und sich auch einmal in einem Klangteppich verlieren möchten.