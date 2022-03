Der Dokumentarfilm erzählt davon, wie wir wurden, was wir sind, was wir zu verlieren haben, aber auch, was wir bewahren können. Der Film nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise durch mehrere Kontinente und rund 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Denn damals begannen wir, uns nicht mehr mit dem zu begnügen, was die Natur ohne unser Zutun abwirft.