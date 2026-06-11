Anti-Disco mit Lars Eidinger

Lars Eidinger, geboren 1976 in Berlin, ist ein deutscher Schauspieler und Regisseur.

Nach seinem Abschluss an der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch«Berlin im Jahr 1999 trat Eidinger dem Ensemble der Berliner Schaubühne bei, wo er schnell zu einem der herausragenden Schauspieler seiner Generation wurde. Bekannt für seine intensive Bühnenpräsenz und Vielseitigkeit, verkörperte er zahlreiche Rollen in klassischen und zeitgenössischen Stücken, insbesondere in Inszenierungen von Thomas Ostermeier.