Anti Pasti (GB) + Die Dorks (D)

ANTI PASTI sind eine britische Punk-Band, die 1979 vom Sänger Martin Roper und Gitarristen Dugi Bell in Derby gegründet wurde und für ihre furiosen Liveauftritte bekannt waren.

Zur ursprünglichen Besetzung zählten außerdem Kev Nixon (Schlagzeug), Will Hoon (E-Bass); später schloss sich Olly Hoon als zweiter Gitarrist der Band an.Ihre erste LP „The Last Call“ stand 1981 insgesamt 7 Wochen in den britischen Charts, mit der höchsten Platzierung 31. Doch kurz nach Veröffentlichung ihre zweiten Platte „Caution In The Wind“ (1982) löste sich die Band auf.Seitdem gab es einige Versuche, die Band wiederzubeleben. Mit verändertem Line Up und neuem Sänger sind Anti-Pasti seit 2012 wieder aktiv, spielten unter anderem das Rebellion Festival in Blackpool mit überragendem Erfolg. Doch ihr Sänger entschied sich, andere Wege zu gehen, Konzerte und Touren wurden abgesagt und es dauerte weitere Jahre bis die verbliebenen drei Mitglieder 2016 ihre neue Scheibe „Rise Up“ veröffentlichten und mit Micky Bones einen neuen Sänger fanden.

2019 sind sie nun endlich auch wieder in Deutschland zu sehen!

DIE DORKS

Punks die ihre Instrumente beherrschen? Freaks mit Street-Credibility gegen Nazis und andere Idioten, die am liebsten 2-stimmige Leadgitarrensolis zocken und Heavy Metal zum Frühstück hören? Der Werdegang der 2006 von Sängerin und Gitarristin Lizal, sowie Drummer Bons gegründeten Metalpunk-Band DIE DORKS war anfangs ganz klassisch und man spielte was man konnte: 3 Akkorde, welche man mit provokativen, punkaffinen Texten garnierte.

Die alternative und nonkonforme Einstellung der Band hat sich in 12 Jahren Bandgeschichte nicht geändert, hinzugekommen sind jedoch Lebenserfahrung und ganz viel Liebe zur Musik quer durch alle Subgenres des Heavy Metal, Rock und auch Hardcore.Unüberhörbar ist sicher die Weiterentwicklung vom Debütalbum „Grundtriebe“ 2009 (noch als DIY-Produktion veröffentlicht) über die 2011 und 2012 veröffentlichten Alben „Servus, gruezi und K.O., und „Tyrannoplauzus Fett“ auf dem Label „Sn-Punx“ Schwerin bis hin zu den neueren Produktionen der Band ab 2014. Mit „Duschen auf Staatskosten“ (2014) war der neue Stil der Dorks geboren, und auch die ersten Metaleinflüsse waren zu hören. Zum ersten Mal auch professionell produziert in den Deep Deep Pressure Studios Braunau am Inn. Zum 10-jährigen Bandjubiläum 2016 präsentierten DIE DORKS) mit URLAUB IN DER BRD im Sauseschritt dann auch gleich Album Nr. 5, diesmal in Zusammenarbeit mit Coretex Kreuzberg. Mit neuem und unverwechselbarem Stil machte sich das Sechsergespann mit dem letzten Longplayer einen Namen als die „Iron Maiden des Deutschpunks“, sicher wegen der Songs mit Überlänge, den metallaffinen Gitarren und der untypischen weiblichen Gesangsstimme von Frontfrau Lizal. Kritikern zufolge sind hier auch Parallelen zur Metal-Ikone Doro Pesch oder Jello Biafra von den Dead Kennedys unüberhörbar. 2018, dann auch passend zur schubladenlosen Einstellung der Band, der neue Albumtitel „Der Arsch auf deinem Plattenteller“. Und der pöbelt auf diesem Album mal so richtig gern gegen die Musikindustrie selbst. Obendrein gibt’s Metal, Rock und Hardcore-Elemente auf hohem musikalischen Niveau, gepaart mit jeder Menge Punkattitüde in den Texten. Das Album erscheint am 19.10.2018 mit stolzen 17 Tracks als CD, sowie limitierte farbige LP+DOWNLOADCODE auf dem Label Coretex-Records Berlin im Vertrieb von Cargo-Records.

Review zu „Der Arsch auf Deinem Plattenteller“: Das metallisch angehauchte Sechsergespann mit dem Iro im Herzen und der von Kritikern gern als „Doro Pesch des Punks“ titulierten Frontfrau Lizal präsentiert ihr 6. Album „Der Arsch auf deinem Plattenteller“. Sollte man DIE DORKS nur aus den Anfangstagen als simple Deutschpunkband kennen und denken die hätten von „Tuten und Blasen“ keine Ahnung, dem wird auf diesem stolze 15 Songs beinhaltenden Longplayer gehörig der Marsch geblasen. Ein Genre? Sucht man vergebens. Vielleicht ist dieses Album der Auftakt für den Abgesang sämtlichen Schubladendenkens in der Musikszene. Denn die Musikindustrie selbst wurde diesmal als würdiges Opfer der „dorks`schen“ Literatur erkoren. Was für ein Arsch liegt hier eigentlich auf dem Plattenteller? Denken die, die können alles machen? Massentaugliches Popgedudel, lückenfüllende „Oh-oh-oh“ Chöre? Das ist für die Dorks nur Katzenmusik und wird eindrucksvoll durch ihr bereits zum Aushängeschild gewordenes Double-Leadgitarrengewitter der „maidenesquen“, teils neoklassischen Sorte ersetzt. Die Songs wechseln sich ab mit aggressiven und melodischen Riffs quer durch alle Subgenres des Heavy Metal und Rock, welche besonderen Ausdruck durch neue Synthesizer und Keyboard-Elemente erhalten. Doch textlich geht es auf dieser Scheibe um weitaus mehr als nur Musik: Gesellschaftskritische Themen geben nach wie vor auf einem hohen literarischen Niveau den Ton an. Die Dorks denken nach, ohne ein einziges Mal ein Klagelied anzustimmen. Stets schwingt in den Songs ein kämpferischer Grundtenor mit, welcher geprägt ist durch die klar antifaschistische Grundhaltung der Band.