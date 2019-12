Antik- und Sammelmarkt

Auf dem Antik- und Sammlermarkt am Samstag, 18.01.2020 (von 9.00 bis 16.00 Uhr), und am Sonntag, 19.01.2020 (von 11.00 bis 16.00 Uhr), können Besucher zwischen antiken Möbeln, Kunst, Schmuck, Büchern und Schallplatten stöbern. Ca. 100 Händler aus dem gesamten süddeutschen Raum bieten in Reutlingen ihr Angebot feil. Besucher finden auf dem Antik- und Sammlermarkt ein hochwertiges Sortiment an Antiquitäten wie Möbel, Kunst, Porzellan, Design und Werbung, Schmuck, Briefmarken, Münzen und Postkarten sowie antiquarische Bücher, Papier und Schallplatten.