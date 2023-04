Antike - was hat das mit uns zu tun?

In seinem Theaterstück „Orest“ verbindet der Autor und Dramaturg John von Düffel die Texte der großen Tragiker Sophokles, Euripides und Aischylos zu einer spannungsreichen Gesamttragödie. Mit seiner Überschreibung holt er den Mythos um die fluchbeladenen Geschwister Elektra und Orest in unsere Gegenwart. Nicht Götter bestimmen das Schicksal seiner Figuren, sondern Rachebedürfnis und ein alles bestimmendes Gefühl der Ausweglosigkeit. Zu Gast im LTT spricht John von Düffel über sein Interesse an der Antike, seine Bearbeitung des Orest-Stoffes, die am 29. April Premiere in der Werkstatt feiert, und sein Schreiben.

John von Düffel ist Dramaturg, Autor und seit 2009 Leiter des Studiengangs Szenisches Schreiben an der UdK Berlin. Neben seinen eigenen Stücken bearbeitete er zahlreiche Romane und antike Stoffe für die Bühne. Seine Essays, Romane und Erzählungen erscheinen bei DuMont, zuletzt erschien 2022 „Das Wenige und das Wesentliche. Ein Stundenbuch“.