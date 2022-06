Antilopen Gang - HafenSounds 2022 Vol. II

Wir holen den Termin vom 19.04.22 und vom 18. März 2021 nach und zwar open-air im Rahmen des HafenSounds Festivals auf dem Echazhafen - direkt neben dem franz.K

Sensation: Im Sommer 2022 geht die Antilopen Gang nun endlich auf die große AUFBRUCH AUFBRUCH-Tour!

Die Tour war bereits für Frühjahr 2021 geplant und musste leider Pandemie bedingt leider verschoben werden. Langsam ist aber auch mal gut mit Pandemie, die Gang wird sich nun höchstselbst um einen Impfstoff kümmern und dann dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. Nachdem ihrer Tournee vor einigen Monaten ihr eigenes Motto ABBRUCH ABBRUCH so abrupt zum Verhängnis wurde, freut sich die Antilopen Gang um so überschwänglicher auf den AUFBRUCH AUFBRUCH im nächsten Jahr. Mit dabei sind auch neue Termine für die noch ausstehenden Konzerte in Hamburg und Bern sowie die bereits bekannt gegebenen Nachholtermine in Köln und Düsseldorf (Benefiz für Frauenhäuser). Für die Antilopen ist es höchste Zeit, wieder in den Tourbus zu steigen, denn 2020 haben sich bei der Gang absurd viele Lieder angesammelt, die live gespielt werden müssen - mit „Adrenochrom“ erscheint nun schon das zweite Album in diesem Jahr.

Das »HafenSounds-Festival« ist das neue franz.K Open-Air-Format im echaz.Hafen. Die HafenSounds präsentieren auf dem Seecontainer-Areal unter alten Platanen und mitten in der kleinen Großstadt Reutlingen bekannte Bands und Künstler*innen. Darunter auch solche, die nie in Reutlingen waren, weil es für sie hier bisher keine ausreichend große und vom Ambiente her passende Spielstätte gab.

An drei langen Sommer-Wochenenden wird es also große Open-Air-Konzerte geben. An Pfingsten »HafenSounds Vol. 1« und an den ersten beiden Wochenenden der Sommerferien, Ende Juli und Anfang August, »HafenSounds Vol. 2«.

Dabei bleiben wir unserem Motto treu: es wird ein buntes Programm für jung und alt geben, was aber nicht Allerlei ist.

Getreu dem franz.K-Motto: Für alle Altersgruppen, für viele Geschmäcker, aber keinesfalls ein Allerlei.