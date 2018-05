Antioxidantien, Superfoods & Co. – Gesund oder gefährlich?

Superfoods versprechen, mehr zu sein, als gewöhnliche Nahrungsmittel und erleben wachsende Verkaufszahlen. Antioxidatien sind Zusatzstoffe in Lebensmittel, die teilweise den Ruf besitzen, Stress abzubauen und die Lebenserwartung zu steigern. Oder gerade nicht? In ungezwungener Atmosphäre bei Kaffee, Wein oder Bier Neues aus der Wissenschaft erfahren und mit Forschern ins Gespräch kommen: Das ist die Idee des Café Scientifique. Inspiriert von den Salons des 17. und 18. Jahrhunderts bringt die Veranstaltungsreihe der Universität Hohenheim im Jubiläumsjahr Wissenschaft in die City.

Eintritt frei