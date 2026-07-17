Antiquitäten- und Sammlermarkt

An diesem Tag kann in der schmucken Bad Uracher Innenstadt wieder nach Herzenslust „getrödelt“ werden!

Ob seltenes Vinyl, altes Puppengeschirr, der antike Sekretär oder gar die Ritterrüstung: Der „Antikmarkt" in Bad Urach bietet für Sammler und Liebhaber, was das Herz begehrt. In der einmaligen mittelalterlichen Fachwerkkulisse, zu Füßen der Schäferlauf-Skulptur des Künstlers Peter Lenk auf dem Bad Uracher Marktplatz und in den Gassen rundherum kann am Sonntag ab 11 Uhr gefachsimpelt, gefeilscht und natürlich gekauft werden.

Sein hochwertiges Antiquitätenangebot und das im Sommer fast südländisch anmutende einladende Flair machen den inzwischen zur Institution gewordenen Bad Uracher „Antikmarkt“ zu einem Anziehungspunkt für Sammler aus Nah und Fern. Der von „Bad Urach Aktiv“ auch in diesem Jahr wieder unter der bewährten Regie von Andreas Ost veranstaltetet „Antikmarkt“ findet jedes Jahr Mitte August statt.