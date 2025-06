Ganz schön viel auf einmal, was da auf Edith niederprasselt, als sie mit ihren Eltern und dem kleinen Bruder von Berlin nach Krakau zieht.

Natürlich wusste sie von den Plänen ihrer Eltern, sich im Nachbarland niederzulassen. Und sie hatte auch schon Polnischunterricht. Doch die eigene Stadt, die Freunde und die Sprache hinter sich zu lassen, ist ganz schön anstrengend. Mit ihren Freunden Milena und Antek erkundet sie ihr neues Zuhause und entdeckt in einem verborgenen Zimmer Briefe. Was hat es mit denen auf sich? Ein Abenteuer beginnt, das ihr Krakau näherbringt.

Antje Bones studierte Philosophie und Anglistik in Köln. Der Weg zum Schreiben führte sie übers Kinderfernsehen (u.a. Sendung mit der Maus) in die Verlagsbranche. Seit 2003 schreibt sie Bücher für Kinder und Jugendliche. 2017 erhielt sie das Künstlerstipendium der Villa Decius in Krakau.

Michael Szyszka studierte Kommunikationsdesign an der FH Düsseldorf, an der Kunstakademie Krakau sowie in Münster. Er arbeitet als freiberuflicher Illustrator und ist Lehrbeauftragter für Illustration. Er wird während der Lesung live illustrieren.

Dauer: ca. 75 Min.