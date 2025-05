Antje Rávik Strubel - Der Einfluss der Fasane

Der neue Roman der Buchpreisträgerin Antje Rávik Strubel: Federleicht und messerscharf.

An einem frühen Morgen steht Hella Karl am Briefkasten und liest die Meldung, die sie aus der Bahn werfen wird: Der Star der Berliner Theaterszene und Gravitationszentrum der Kulturwelt hat sich das Leben genommen. Hella Karl, Feuilletonchefin einer großen Zeitung, ist nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen und glaubt, alles im Griff zu haben. Doch sie hat einen folgenreichen Artikel über den gefeierten Mann verfasst – und jetzt wird sie für seinen Tod verantwortlich gemacht. Ist er an sich selbst gescheitert, oder hat Hella Karl ihn in den Tod geschrieben?

„Der Einfluss der Fasane“ erzählt hintergründig und packend von einer, die die Kontrolle verliert. Von den Erregungsdynamiken, die sich, einmal in Gang gesetzt, nicht mehr steuern lassen. Ein leichtfüßiger Roman über schwere Vorwürfe, das Ringen um Worte und über das Unheil von medialen Diskursen.

Antje Rávik Strubel, wurde 1974 in Potsdam geboren, wo sie auch heute noch lebt. Strubel machte nach ihrem Abitur eine Ausbildung zur Buchhändlerin und studierte anschließend in Potsdam und New York Literaturwissenschaften, Psychologie und Amerikanistik. Heute ist Antje Rávik Strubel als Übersetzerin und freie Autorin tätig. Für ihre Arbeit wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, wie dem Ernst-Willner-Preis der Klagenfurter Literaturtage 2001, dem Deutschen Kritikerpreis 2003, dem Hermann-Hesse-Preis 2007 sowie dem Preis der Literaturhäuser 2019. Für ihren Roman „Blaue Frau“ erhielt sie 2021 den Deutschen Buchpreis.