Antje Rávik Strubel Der Einfluss der Fasane

Für »Die Blaue Frau« erhielt sie den Deutschen Buchpreis, nun legt Antje Rávik Strubel ihren neuen Roman »Der Einfluss der Fasane« vor.

Hella Karl, Feuilletonchefin einer großen Zeitung, ist nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen und glaubt, alles im Griff zu haben. Doch sie hat einen folgenreichen Artikel über den Star der Berliner Theaterszene und gefeierten Mann der Kulturwelt verfasst, der sich das Leben genommen hat. Ist er an sich selbst gescheitert oder hat Hella Karl ihn in den Tod geschrieben? »Der Einfluss der Fasane« erzählt davon, was es heißt, wenn Dynamiken der Erregung in unserer Gesellschaft nicht mehr zu kontrollieren sind. Ein fast leichtfüßiger Roman über schwere Vorwürfe, das Ringen um Worte und über das Unheil medialer Diskurse.