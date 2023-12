Anton Bruckner: Messe Nr. 2 in e-Moll

Der Kammerchor Stuttgart und die Bläser der Klassischen Philharmonie Stuttgart führen unter der Leitung von Frieder Bernius am 25. Februar 2024 Anton Bruckners Messe in e-Moll in der Stuttgarter Markuskirche auf.

Neben Anton Bruckners Messe in e-Moll sind zwei weitere Werke auf dem Programm:

Brecht/Eisler: Kantate "Gegen den Krieg"

Arvo Pärt: Da pacem

Karten erhalten Sie für die Aufführung online über reservix oder in unserer Geschäftsstelle in der Büchsenstraße 22, Tel. 0711 239 139 0, E-Mail: karten@musikpodium.de.