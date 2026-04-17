Eine wilde Irrfahrt durch die Psyche einer ganzen Generation. — Nach dem erfolgreichen Einzeltermin geht diese besondere inszenierte Lesung nun auf Tour. In ausgewählten Städten in Deutschland ist Anton Weil mit seinem atmosphärischen Live-Erlebnis zu erleben.‍

Vito will raus, raus aus seiner arschkalten Wohnung in Kreuzberg. Nur wohin? Zurück an den Atlantik, wo er glücklich war und die Mutter noch lebte? Was mit einem Kater beginnt, entpuppt sich zwischen Ladendiebstahl und Mut an Küssen als schonungslose Suche nach den Wurzeln seiner Einsamkeit. Anton Weil erzählt von den großen Themen seiner Generation: von Vereinzelung, Sexualität und Liebe, von Trauer und Aufbruch. Ein Feuerwerk des Erzählens, immer kurz davor, alles in die Luft zu sprengen, ein bunter Zirkus aus Lügen und falschen Fährten, eine wilde Irrfahrt durch die Psyche einer ganzen Generation, ein hoffnungsvolles Aufbrechen und eine Liebeserklärung an das echte Leben.

Diese Lesung ist absolut einzigartig: Eine inszenierte Autorenlesung, die mit kraftvoller Musik und facettenreichem Sounddesign Vitos Fantasie, Erinnerungen und seine irrwitzige Reise durchs Leben zu einem dichten atmosphärischen Sog verschmelzen lässt, der das Publikum tief in seine Welt hineinzieht.