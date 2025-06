Antonia Visconti zeigt ihr Bietighim

An allen Ecken in der Bietigheimer Altstadt begegnet der Besucher den Namen Antonia Visconti. Doch wer war diese Gräfin aus Mailand? Auf dem Rundgang durch das mittelalterliche Bietigheim des 14. Jahrhunderts erfahren die Teilnehmer alles über ihr Leben und Wirken in Württemberg. Es gibt Antworten auf die Fragen, wie sich die reiche Mailänderin bei ihrer Ankunft im verarmten Württemberg fühlte und warum ausgerechnet Bietigheim zu ihrem Domizil wurde?

