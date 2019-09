The Monday Sessions: „Jazzabella"

Als Gesa Marie Schulze, Alt- und Sopransaxophonistin von Jazzabella, im Jahre 2016 aktiv wurde, ihre Studienkolleginnen und Freundinnen gleichermaßen fu¨r ihre Idee, der Gru¨ndung eines rein weiblichen Bla¨serquartetts, zu gewinnen, war noch nicht abzusehen, wo das Ensemble zwei Jahre spa¨ter stehen wu¨rde.

Das Debu¨t-Album „No. 1“ der Bellas ist der erste Meilenstein ihrer kreativen Arbeit der letzten zwei Jahre. Einem solch ehrgeizigen Projekt Leben einzuhauchen hieß stunden- und tagelanges Schreiben von Arrangements der eigenen Kompositionen sowie das Auswa¨hlen eines feinen Jazz- und Popsong-Repertoires, das in dieser außergewo¨hnlichen Besetzung u¨berhaupt umsetzbar ist.

Jazzabella blicken seit ihrer Gru¨ndung im Jahr 2016 auf abwechslungsreiche Jahre voller herzerwa¨rmender, charmanter und emotional aufreibender Auftritte zuru¨ck. Von Cafe´-Konzerten in intimer Atmospha¨re u¨ber Engagements auf Veranstaltungen globaler Konzerne bis hin zur Erga¨nzung gro¨ßerer Bands als Bla¨sersection - bis jetzt war so ziemlich jedes Auftrittsformat dabei. So unterschiedlich

Hannah Maradei Gonzalez - Trumpet

Gesa Marie Schulze - Alt- & Sopransaxophon/Flute

Ricarda Hagemann - Baritonsaxophon

Karoline Vogt - Trombone

Antonio Cuadros De Béjar - Guitar

Daniel Messina - Drums

