Antonio Cuadros De Béjar & Latin Affairs The Monday Sessions: Maria Kaulbarsch

Kaulbarsch

Marias zarte und doch kraftvolle Stimme besticht sowohl durch Leichtigkeit und Authentizität, als auch durch die Fähigkeit eine große klangliche Vielfalt auf eine Art und Weise einzusetzen, die die Sinnlichkeit und den Inhalt eines Textes hör- und erlebbar werden lässt.

Maria studierte Jazzgesang in Berlin, Mainz und Stuttgart und ist aktuell als Sängerin und Gesangslehrerin im Städtedreieck Stuttgart, Mainz und Frankfurt unterwegs. Die Liebe zur portugiesischen Sprache und ihrem Liedrepertoire entdeckte sie während ihres Auslandaufenthaltes an der Escola de Superior de Musica in Lissabon, wo sie von Jazzgröße Maria João unterrichtet wurde.

Maria Kaulbarsch - Vocals

Marc Roos - Trombone

Antonio Cuadros De Béjar - Guitar

Christoph Dangelmaier - Bass

Daniel Messina - Drums

http://www.cuadrosdebejar.de