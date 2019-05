Antonio Cuadros De Béjar & Latin Affairs The Monday Sessions:

Matthias Anton studierte Saxophon bei Prof. Jürgen Seefelder an der Musikhochschule in Mannheim.

Darauf folgte eine künstlerische Ausbildung bei Prof. Bernd Konrad an der Hochschule für Musik & Darstellende Kunst in Stuttgart. Er gilt als einer der vielseitigsten Saxophonisten Europas. Genre übergreifendes Spiel und Denken sind die Grundlagen für seine außergewöhnliche musikalische Arbeit. Unter anderem spielte und arbeitete er mit Peter Herbolzheimer, Jiggs Whigham, Ack Van Rooyen, Ramón Vallee, John Ruocco, David Haynes, Torsten DeWinkel, Judy Niemack , Jose Cortijo, Jeanfrançois Prins, Maria Schneider, Ruud Ouwehand, Herbert Joos, Michael Wollny, Andrew Strong, Nice Brazil, Marla Glenn, The Wright Thing, The Weather Girls, etc

Als klassischer Saxophonist sowie in zahlreichen Crossover-Projekten arbeitete er für die Internationale Bachakademie Stuttgart, die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die Neue Philharmonie Berlin, das Landesblasorchester NRW, das Theater in Konstanz, das Theater in Aalen, das Theater in Rottweil, etc

Darüber hinaus spielte er in zahlreichen Big Bands wie unter anderem: BundesJazzOrchester, Glenn Miller Big Band, Swing Time Big Band, Big Band Convention, Summit Orchestra, HP Ockert Big Band, Stuttgart Jazz Orchestra, Contemporary Big Band Project, Latin Jazz Sinfónica, etc...

Als Komponist und Arrangeur schrieb er für seine Projekte, Matthias Anton Group, Elemente, Anton – Moehrke, Anton – Kölz, aber auch für Theaterproduktionen wie, z.B. Dantons Tod und Am Rand. Seine kammermusikalischen Kompositionen, die er größtenteils zusammen mit Hans-Günther Kölz komponiert, werden mittlerweile auf der ganzen Welt aufgeführt. Mit seinem Spiel überzeugt er auf über zwanzig, zum Teil international veröffentlichten Tonträgern.

Seit 2010 ist er Honorarprofessor für klassisches Saxophon , Schulmusik und Jazz/Pop an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen. Als Dozent für Gehörbildung und Tonsatz arbeitet er seit 2013 am Hohner-Konservatorium in Trossingen.

Matthias Anton ist Endorser der Saxophonfirma Henri Selmer Paris, der Mundstückfirma Theo Wanne Classical Mouthpieces und der Blätterfirma Daddario-Woodwinds.

Matthias Anton - Saxophone

Antonio Cuadros De Béjar - Guitar

Michael Kraft - Bass

Daniel Messina - Drums

http://www.cuadrosdebejar.de