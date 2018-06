Antonio Cuadros De Béjar & Latin Affairs

Maria studierte Jazz- und Popgesang in Berlin, Mainz und Lissabon. Seit 2015 lebt sie in Stuttgart, wo sie an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Ende 2017 ihr doppeltes Masterstudium in den Fächern Jazzgesang und Instrumentalpädagogik abschloss.

Sie arbeitet derzeit als selbstständige Gesangspädagogin in Stuttgart (u.a. Stimmwerk Stuttgart, Deutsche POP Kornwestheim) und ist deutschlandweit als Sängerin verschiedener Projekte unterwegs (u.a. Swinging Soul, Talkin’ Ella).

Im Mai 2018 erschien ihr Debütalbum „Jetzt & Heute“ beim Label Exo10 Records. Die Kompositionen für ihre Band IMA KYO zeichnen sich dabei durch den interessanten Ge-gensatz zwischen eingängigen Melodien, poetischen deutschen Texten und überraschend unkonventionellen Arrangements aus.

Maria Kaulbarsch - Vocals

Antonio Cuadros De Béjar - Guitar

Branko Arnsek - Bass

Wieland Braunschweiger - Drums

http://www.cuadrosdebejar.de

http://www.youtube.com/channel/UCs-IKC_Fvg7bk859N_oX0Qw

http://www.facebook.com/cuadrosdebejar