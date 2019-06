Antonio Cuadros De Béjar & Latin Affairs

Am heutigen Abend treffen der Posaunist Benjamin Gerny und der Saxophonist Bastian Brugger in der Kiste auf den bolivianischen Gitarristen Antonio Cuadros De Béjar & seine „Latin Affairs“.

Seit kurzem in Stuttgart ansässig, absolviert Benjamin derzeit seinen Master Jazz bei der australischen Posaunistin Shannon Barnett an der HMDK Stuttgart.Ihre gemeinsame Leidenschaft für lateinamerikanische Musik zog Benjamin und Bastian auf Reisen nach Kuba. Dadurch beeinflusst trifft heute in der Kiste Latin auf Jazz, Rum auf Bier, Cohiba auf Roth-Händle.

Bastian Brugger - Saxophones

Benjamin Gerny - Trombone

Antonio Cuadros De Béjar - Guitar

Christoph Dangelmaier - Bass

Daniel Messina - Drums

http://www.cuadrosdebejar.de