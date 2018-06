Antonio Cuadros De Béjar & Latin Affairs

An diesem Abend treffen Franziska Schuster (Gesang) und Clara Vetter (Klavier) auf die Session Band und spielen ein mitreißendes Programm aus Swing und viele Latinrhythmen - dennoch überraschen sie immer wieder mit ausufernden Ausflügen in allerlei Stilistiken.

Die Sängerin und die Pianistin lernten sich beim Studium an der Stuttgarter Musikhoch-schule kennen und sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Franziskas Stimme ist aus-drucksstark, dynamisch, klar und sie sieht es als die größte Herausforderung, stets den Sound zu finden, der ein Gefühl hörbar und spürbar macht.Claras Spiel ist sanglich, lyrisch, dabei dennoch virtuos. Ihre Fähigkeit im Moment zu bleiben macht sie zu einer einfühlsamen und stets kreativen Improvisatorin.Das Fundament bilden Antonio Cuadros De Béjar an der Gitarre, Branko Arnsek am Bass und Daniel Messina an den Drums.

Freuen Sie sich auf einen einmaligen, bunten Abend.

Franziska Schuster - VocalsClara Vetter - PianoAntonio Cuadros De Béjar - GuitarBranko Arnsek - BassDaniel Messina - Drums

http://www.cuadrosdebejar.de

http://www.youtube.com/channel/UCs-IKC_Fvg7bk859N_oX0Qw

http://www.facebook.com/cuadrosdebejar