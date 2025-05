ANU TALI & STUTTGARTER PHILHARMONIKER

Beethoven-Tage der Stuttgarter Philharmoniker Ludwigsburg – Stuttgart

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67

Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 »Pastorale«

Stuttgarter Philharmoniker

Anu Tali Dirigentin

Dankenswerterweise übernimmt Anu Tali das Dirigat des Konzerts für den indisponierten Markus Stenz.

Ludwig van Beethovens fünfte und sechste Sinfonie entstanden zeitgleich in den Jahren 1807 / 1808 – und könnten doch unterschiedlicher nicht sein. Die beiden Werke bilden ein ungleiches »Schwesternpaar« und stehen in deutlichem Kontrast zueinander. Das macht es so interessant, sie beide in einem Konzertprogramm sich gegenüberzustellen. Die vier einfachen Töne am Anfang von Beethovens Fünfter kann jeder nachsingen. Kein Motiv des Komponisten ist weltweit derart bekannt, keines hat zu so vielen Anekdoten angeregt, keines ist mit mehr Symbolkraft aufgeladen und hat den Mythos der sogenannten »Schicksals-Sinfonie« begründet.

»Mehr Ausdruck der Empfindung als Mahlerey« hingegen ließ Beethoven auf den Programmzettel bei der Uraufführung seiner Sechsten drucken und wollte das Tonmalerische der »Pastoralen« nicht als Selbstzweck, sondern als Teil einer übergeordneten Ausdrucksebene verstanden wissen. Damit schuf er ein komplett anderes, neues und kompromissloses Sinfoniekonzept im Vergleich zur Vorgängerin. Intelligente Klarheit und eine tiefgründige, stets neugierige Musikalität zeichnen die Arbeit des Dirigenten Markus Stenz aus. Weltweit hochgeschätzt hatte er bereits zahlreiche bedeutende Positionen bei internationalen Orchestern und Opernhäusern inne. Zum Abschluss der ersten Ausgabe der »Beethoven-Tage« widmet er sich mit den Stuttgarter Philharmonikern diesen beiden revolutionären, sinfonischen Meilensteinen Beethovens.

EINFÜHRUNG 16.20 Uhr