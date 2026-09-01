Die „Pounding the Past"-Tournee in Europa hat lange auf sich warten lassen – jetzt endlich ist es soweit. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, um Songs von unseren ersten drei Alben zu spielen. Wir befinden uns gerade in dieser seltenen Phase zwischen zwei Alben, was uns die Freiheit gibt, die Vergangenheit zu feiern.

Im September dieses Jahres werden wir unser 21. Studioalbum in Deutschland aufnehmen, gefolgt von der „Pounding the Past"-Tour von Oktober bis Dezember 2026. Zusammen mit unseren Freunden KILLER aus Belgien. Einfach METAL vom Feinsten