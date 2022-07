Anzünden des Kohlenmeilers mit Bewirtung

Zweimal im Jahr schichtet der Köhler in Münzdorf noch seinen Meiler auf, um in der althergebrachten Weise Holzkohle herzustellen. Hier können Sie erleben, wie der Köhler 10 Tage seinen Meiler alle 2 Std Tag und Nacht kontrolliert, wie er in der Köhlerhütte lebt damit der Brennprozeß richtig verläuft. Auf Bestellung bis 9 Uhr des Besuchstages gibt es Hähnchen vom Holzkohlegrill bei Hermann Geiselhart , Tel. 0152/09169605. Es werden aber auch ""Rote vom Grill"" sowie Getränke angeboten.