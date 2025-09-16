AOK Firmenlauf Mosbach 2025 – „Lauf für ALLE“ geht in die vierte Runde.

Am Dienstag, den 16. September 2025, lädt der Badische Leichtathletik-Verband (BLV) zur vierten Auflage des AOK Firmenlaufs Mosbach ein. Unternehmen, Organisationen und Einzelstarter:innen können sich auf ein sportliches Gemeinschaftserlebnis freuen. Dank der Zusammenarbeit mit der Johannes-Diakonie Mosbach steht der Lauf erneut unter dem Motto „Lauf für ALLE“, um Inklusion zu fördern. Neben der regulären Strecke wird eine kürzere Distanz angeboten, um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen.

Neben dem sportlichen Aspekt gibt es spezielle „Meeting-Point-Areas“ für Firmen, um den Teamgeist zu stärken. Im Ziel versorgt die AOK Baden-Württemberg alle Teilnehmenden mit frischem Obst und Gemüse, während Peterstaler Mineralwasser und Erdinger Alkoholfrei für Erfrischung sorgen. Die Siegerehrung kürt die besten 4er-Teams sowie das größte Laufteam. DJ Christian Weick und Moderator Sebastian Hess sorgen für Stimmung, bevor der Abend bei der After-Run-Party des TSV Sulzbach gemütlich ausklingt.