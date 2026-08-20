Der unkonventionelle Rapper passt nicht so recht in die Schubladen, in die man Rap-Musik üblicherweise steckt. Er singt melodisch, äußert sich zu vielen Themen reflektiert und kritisch, verzichtet auf die klassischen Klischees und hinterfragt Fame und Geld. Der Künstler hat zudem einen ganz eigenen Look. Manche Medien beschreiben ihn gar als „Falco des Deutschrap“.

Zu den Rap-Größen, die dem zwei Meter großen Künstler bereits früh eine steile Karriere prophezeien, gehört Bausa. Auch der bekannte Rapper RAF Camora ist früh daran interessiert, einen Song mit Apache 207 aufzunehmen – doch Bausa kommt ihm zuvor. Im Internet gehen die Klicks und Likes für Apache bereits durch die Decke, bevor er im Jahr 2020 seine erste EP auf den Markt bringt.