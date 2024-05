Tapas und Cocktailabend über den Dächern Kirchbergs

Unsere Tapas sind ein Fest für die Sinne. Jeder Bissen ist ein Geschmackserlebnis, das Sie in die kulinarischen Geheimnisse (Hohenlohe meets Spanien) entführt.

Von zarten Serrano-Schinken über saftige Oliven bis hin zu würzigen Patatas Bravas - unsere Tapas-Tapas-Menü verwöhnt Ihren Gaumen und lässt keine Wünsche offen.

Die Komination mit Cocktails über den Dächern Kirchbergs sind ein wahres Highlight. Unsere Mädls und Jungs mixen für Sie erfrischende Cocktails, die nicht nur lecker schmecken, sondern auch ein visuelles Spektakel bieten. Von klassischen Mojitos bis hin zu exotischen Piña Coladas - bei uns finden Sie die perfekte Mischung für jeden Geschmack.

Doch nicht nur das Essen und die Getränke machen unseren Abend so besonders. Die Atmosphäre auf unserer Terrasse ist einfach magisch. Sie werden den Sonnenuntergang über Kirchberg in vollen Zügen genießen können, während Sie in guter Gesellschaft verweilen und sich von der Stimmung mitreißen lassen.

Info: www.landhotel-kirchberg.de, info@landhotel-kirchberg.de