Apes O´Clock (FR)

Sechs Musiker:innen, ein wilder Mix aus Rock, Brass und Chanson, und vor allem: pure Bühnenenergie.

Die Crew aus Rennes hat sich 2015 gegründet und gleich losgelegt: zwei DIY-EPs („From jungle to downtown“ und „Don’t wake me up“) machten neugierig, das erste Album Le spectacle continue (2019) hat dann richtig gezündet. Mit À l’aube du tumulte (2023) haben sie bewiesen, dass ihr Sound immer größer, intensiver und verrückter wird.

Über 350 Liveshows später weiß jede:r, der:die sie erlebt hat: Das hier ist kein einfaches Konzert, sondern eine explosive Show. Von fetten Bläser-Hooks über epische Kostüme bis zu visuellen Eskapaden – APES O’CLOCK verwandeln jede Bühne in ihr eigenes Universum.

2024 stand voll im Zeichen von Album Nummer zwei: Neues Team, neue Show, neue Vision – und die ist lauter, bunter und frecher denn je. Denn für APES O’CLOCK gibt es keine halben Sachen: Sound, Story, Visuals und Performance verschmelzen zu diesem verrückten, schillernden Kosmos, in dem man komplett abtaucht.