Apfelanbau im Wandel der Zeit - Von der Frucht der Mythen zum Industrieobst

Vor rund 10.000 Jahren trat der Apfel seinen Siegeszug um die Welt an. Vom heutigen Kasachstan aus gelangte er über die Seidenstraße in die Herrschaftsgebiete der Griechen und Römer und damit auch nach Mitteleuropa. War die Urform noch klein, sauer und holzig, überzeugten die kultivierten Äpfel mit Volumen, Saft und Süße. Kannten die Römer bereits 30 Apfelsorten, gibt es heute weltweit 30.000, 3.000 davon allein in Südwest-Deutschland und mehr als 600 in unserer Region. An dieser enormen Fülle wirkte die Reutlinger Pomologie federführend mit. Ihr Gründer Eduard Lucas gilt als Pionier des modernen Obstbaus. Er verbesserte die Qualität und Vielfalt der Apfelsorten erheblich und legte den Grundstein für den kommerziellen Anbau. Zunehmende Technisierung und wachsende Nachfrage machten die Apfelproduktion zu einem industriellen Prozess. Während sich dieser auf nur wenige Sorten beschränkt, sind Streuobstwiesen ein Hort vieler, seltener und robuster Apfelsorten, die als Gen-Reservoir auch für den kommerziellen Apfelanbau dienen.