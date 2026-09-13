Apfelfest & Verkaufsoffener Sonntag

Bad Uracher Apfelfest und verkaufsoffener Sonntag.

Beginnen wird der nun schon traditionelle Apfelsonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Marktplatz mit einem schönen Erntedank-Altar, gestaltet auch der Obst-und Gartenbauverein. Rund um den Marktplatz gibt es dann einiges zu entdecken, zu bestaunen und zu schmecken. Edle Brände aus den Streuobstwiesen, frisch gepreßter Apfelmost und leckere Apfelkuchen vom Obst- und Gartenbauverein.

Gleichzeitig ist Verkaufsoffener Sonntag. Die Einzelhändler in der Innenstadt, dem “Outlet”, im Kurgebiete und in der Burgstraße laden von 12 - 17 Uhr zum Bummeln, Einkaufen und Probieren ein mit interessanten Angeboten.

Zum Einkauf dazu gibt es natürlich wieder einen knackigen Apfel.