Apfelfest & Verkaufsoffener Sonntag

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Marktplatz Bad Urach 72574 Bad Urach

Bad Uracher Apfelfest und verkaufsoffener Sonntag.

Beginnen wird der nun schon traditionelle Apfelsonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Marktplatz mit einem schönen Erntedank-Altar, gestaltet auch der Obst-und Gartenbauverein. Rund um den Marktplatz gibt es dann einiges zu entdecken, zu bestaunen und zu schmecken. Edle Brände aus den Streuobstwiesen, frisch gepreßter Apfelmost und leckere Apfelkuchen vom Obst- und Gartenbauverein. 

Gleichzeitig ist Verkaufsoffener Sonntag. Die Einzelhändler in der Innenstadt, dem “Outlet”, im Kurgebiete und in der Burgstraße laden von 12 - 17 Uhr zum Bummeln, Einkaufen und Probieren ein mit interessanten Angeboten.

Zum Einkauf dazu gibt es natürlich wieder einen knackigen Apfel.

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Marktplatz Bad Urach 72574 Bad Urach
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