Apfelkuchen oder ein Stück vom Glück

Am 13. Oktober 1983 um 4 Uhr und 31 Minuten geschah ein großes Unglück im Hühnerstall, direkt unter dem Boskopapfelbaum. Ein mittleres Nashornkäfermännchen saß in der Ecke und musste alles mitansehen. Der Fuchs war zu Besuch … Doch auf das Hühnermassaker folgt eine Liebesgeschichte: Anni trifft auf Emil, Emil trifft auf Anni, und alles scheint gut. Doch dann kommt der Fuchs wieder zu Besuch, und auch die Liebesgeschichte zwischen Anni und Emil geht weiter. Aber nun haben sie mehr zu verkraften als neun gerissene Hühner, denn am 30. September 1990 um 14 Uhr und 59 Minuten kommt es noch zu einer weiteren folgenreichen Begegnung unter dem Boskopapfelbaum …Mit: Brigitte Egelhaaf, Andrea Fortanier, Edda Nerz, Änne Maile, Johanna Knoop, Maria Knoop, Kathrin Koller, Sibylle Klopfer, Eva Klinck, Tatjana Neubauer, Gabriele Roth, Christina Sautter, Antonia Trautwein, Petra Zimmermann-Reiner, Thomas Fortanier, Andreas Hutter, Rainer Oehms, André OßmannKünstlerische Leitung: Marion Jeiter