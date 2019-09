8. Apfellauf und Apfelwalking

Bereits zum achten Mal organisiert die LG Steinlach-Zollern den Mössinger Apfellauf und Apfelwalking durch die wunderschöne Streuobstlandschaft um Mössingen!

Quer durch die Streuobstwiesen oder hinauf auf den Dreifürstensteig? Die LG Steinlach-Zollern e.V. bietet auf dem Premiumwanderweg Dreifürstensteig und in den Streuobstwiesen geführte Genussläufe und Genusswalking ohne drohende Uhr an, so dass man die einzigartige Streuobstlandschaft um Mössingen und herrliche Ausblicke genießen kann.

Die Läufer können zwischen einer anspruchsvollen Halbmarathonstrecke auf dem Dreifürstensteig und einer etwa 11 km langen Strecke durch die Streuobstwiesen wählen.

Für die Nordic-Walker werden eine 7 km-Strecke und eine 10 km-Strecke durch die Streuobstwiesen angeboten. Außerdem gibt es eine Strecke für Kinder und Jugendliche, ca. 2,5 km bzw. zum Erwerb des Laufabzeichens 15min oder 30 Minuten.

Der Apfellauf ist kein Wettkampf. Es erfolgt keine Zeitnahme. Die Strecken sind nicht ausgeschildert. Wir walken und laufen unter dem Motto: Genießen im Zeichen des Apfels.

Die Läufer und Walker werden von erfahrenen Betreuern der LG Steinlach-Zollern e.V. geführt.

Neben Verpflegungsstationen unterwegs gibt es im Ziel Apfelschorle oder Apfelsaft pur - natürlich. Das müssen Sportler probieren. Dazu natürlich Äpfel.

Und für die erfolgreiche Teilnahme gibt es für alle eine Urkunde.