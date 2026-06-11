APLounge - ESCAPE ROOM

Im Rahmen der Jugendkulturtage findet dieses Jahr wieder ein Escape Room statt. Künstler Bernd Distler und Kollege führt euch durch die spannende Story des verschwundenen Magiers.

Mit Verstand und logischem Denken rätselt ihr euch durch die Räume – könnt ihr den verschwundenen Magier retten, bevor die Zeit abgelaufen ist?

Sichert euch schon jetzt euren Zeitslot. Gruppen von 2 – 6 Spielenden

Ab 12 Jahren

Reservierung unter: jugendpflege@dinkelsbuehl.de oder 09851 3393