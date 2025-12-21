APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung

Du hast Lust auf Training oder zu lernen wie du dich verteidigen kannst?
Lerne bei Hans die Basics und trainiere kostenlos. Komm am besten zu zweit, damit ihr miteinander loslegen könnt!
Für Mädchen und Jungs – Einstieg jederzeit möglich!
Jugendhaus Dinkelsbühl Alte Promenade 26 Dinkelsbühl
