APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung

bis

Jugendhaus Dinkelsbühl Alte Promenade 26 Dinkelsbühl

Du hast Lust auf Training oder zu lernen wie du dich verteidigen kannst?

Lerne bei Hans die Basics und trainiere kostenlos. Komm am besten zu zweit, damit ihr miteinander loslegen könnt!

Für Mädchen und Jungs – Einstieg jederzeit möglich!

Info

Jugendhaus Dinkelsbühl Alte Promenade 26 Dinkelsbühl
Sport & Bewegung
bis
Google Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-04 16:00:00 Google Yahoo Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-04 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-04 16:00:00 Outlook iCalendar - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-04 16:00:00 ical
bis
Google Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-06 15:00:00 Google Yahoo Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-06 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-06 15:00:00 Outlook iCalendar - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-06 15:00:00 ical
bis
Google Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-11 16:00:00 Google Yahoo Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-11 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-11 16:00:00 Outlook iCalendar - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-11 16:00:00 ical
bis
Google Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-13 15:00:00 Google Yahoo Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-13 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-13 15:00:00 Outlook iCalendar - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-13 15:00:00 ical
bis
Google Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-18 16:00:00 Google Yahoo Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-18 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-18 16:00:00 Outlook iCalendar - APLounge - Kampfsport und Selbstverteidigung - 2026-02-18 16:00:00 ical

Tags