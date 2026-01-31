APLounge - Mir Stöbern 2026

Feuerwehrgerätehaus Dinkelsbühl Mönchsrother Straße, 91550 Dinkelsbühl

Der Frühling ist schon nah. Die Jugendfeuerwehr und das Jugend-THW laden auch in diesem Jahr zusammen mit der Stadtjugendpflege herzlich zur traditionellen Frühjahrsputzaktion „Mir Stöbern“ ein.

Wir werden gemeinsam öffentliche Grünanlagen vom „Wintermüll“ befreien.

Nicht nur die Jugendgruppen der Vereine und Organisationen sind eingeladen, sondern auch alle interessierten Bürger Dinkelsbühls. Gruppen mit eigenen Projekten können sich sehr gerne anschließen. Das Stöbern endet wie gewohnt mit einem gemeinsamen Imbiss zwischen 15:00 und 16.00 Uhr.

Die Veranstalter bitten die Teilnehmer Arbeitshandschuhe, persönliche Trinkbecher und wenn vorhanden, Müllgreifer sowie evtl. einen Bollerwagen mitzubringen.

Weitere Informationen und Anmeldung bis Freitag 13. März bei der Jugendpflege.

Info

Feuerwehrgerätehaus Dinkelsbühl Mönchsrother Straße, 91550 Dinkelsbühl
Freizeit & Erholung
Google Kalender - APLounge - Mir Stöbern 2026 - 2026-03-21 12:00:00 Google Yahoo Kalender - APLounge - Mir Stöbern 2026 - 2026-03-21 12:00:00 Yahoo Outlook Kalender - APLounge - Mir Stöbern 2026 - 2026-03-21 12:00:00 Outlook iCalendar - APLounge - Mir Stöbern 2026 - 2026-03-21 12:00:00 ical

Tags