APLounge - Mir Stöbern 2026

Der Frühling ist schon nah. Die Jugendfeuerwehr und das Jugend-THW laden auch in diesem Jahr zusammen mit der Stadtjugendpflege herzlich zur traditionellen Frühjahrsputzaktion „Mir Stöbern“ ein.

Wir werden gemeinsam öffentliche Grünanlagen vom „Wintermüll“ befreien.

Nicht nur die Jugendgruppen der Vereine und Organisationen sind eingeladen, sondern auch alle interessierten Bürger Dinkelsbühls. Gruppen mit eigenen Projekten können sich sehr gerne anschließen. Das Stöbern endet wie gewohnt mit einem gemeinsamen Imbiss zwischen 15:00 und 16.00 Uhr.

Die Veranstalter bitten die Teilnehmer Arbeitshandschuhe, persönliche Trinkbecher und wenn vorhanden, Müllgreifer sowie evtl. einen Bollerwagen mitzubringen.

Weitere Informationen und Anmeldung bis Freitag 13. März bei der Jugendpflege.