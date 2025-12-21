APLounge - Theaterworkshop

Wolltest du schon immer mal Theater spielen – ohne Texte auswendig zu lernen, dafür aber mit Spontanität und Freude? Wir nutzen Spiele, Improvisation und spannende Übungen, um neue Seiten an uns zu entdecken.

Bei uns kannst du in neue Rollen schlüpfen und dich ausprobieren. Entdecke die Welt des Theaters mit der Regisseurin Anna Peschke.

Vorkenntnisse sind dafür nicht nötig – nur deine Neugier und die Lust auf ein gemeinsames Abenteuer zählen.

Der Workshop ist kostenfrei. Die Plätze sind begrenzt, also melde dich schnell an! email an: jugendpflege(@)dinkelsbuehl.de.