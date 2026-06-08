„Nie ward eine Schlange gesehen, so wild, so grausam und so stolz wie jene, die mich zurückweist.“

Das vielfach ausgezeichnete Ensemble Apotropaïk eröffnet neue Perspektiven auf mittelalterliches Repertoire. „Bella Donna“ beschwört die erhabene und meist unerreichbare Frau der höfischen Tradition, steht aber auch für die giftige Tollkirsche, die als Zauberpflanze galt. Welche Metapher könnte die Ambivalenz der weiblichen Figur in der mittelalterlichen Vorstellungswelt treffender veranschaulichen?