Franz Kafkas Erzählung In der Strafkolonie ist das groteske Gleichnis einer Welt, die von Folter und Gewalt geprägt ist. In der Bühnenfassung des Textes durch das Prager Studio Hrdinů, einem der bekanntesten Theater Tschechiens, wird der Folterapparat zu einer archäologischen Stätte der Blicke, zur Echokammer, um die Themen Kafkas – die Grausamkeit der bürokratischen Welt, das schamvoll verstrickte Individuum, die Vorahnung des Totalitären – multiperspektivisch zu beleuchten: Wohin treibt uns die Neugier, das Leiden anderer betrachten zu wollen? Welche Verantwortung erwächst aus dieser Zeugenschaft?