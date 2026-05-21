Appel, Lamparter, Morgenthaler – Prompt oder inspiriert?

Kreativität zwischen Mensch und Maschine

Künstliche Intelligenz prägt längst unseren Alltag – vom Schreiben und Recherchieren bis hin zum künstlerischen Schaffen. Doch wo endet hilfreiche Unterstützung, und wo beginnt der Verlust eigener Kreativität? Junge und erfahrene Stimmen kommen ins Gespräch über Vertrauen in künstliche Systeme, Verantwortung im Umgang mit Chatbots und den Mut, selbst zu denken. Eine Einladung, gemeinsam über die Zukunft des schöpferischen Menschen im digitalen Zeitalter nachzudenken.