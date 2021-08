Appel & Morgenthaler – Zukunft entsteht jetzt

Die Pandemie und ihre Folgen sind noch nicht vorbei und die Frage ist: »Wie wollen wir in Zukunft leben?« Viele Themen waren auch vor der Pandemie Thema. Klima, digitale Welt, soziale Ungleichheit, Kriege.

Können wir diese Herausforderungen mit dem Materialismus und seinem Denken angehen? Oder liegt in der Einseitigkeit schon das Scheitern? Brauchen wir eine andere Sicht auf die Welt? Denn wie wir auf der Erde in den nächsten 30 Jahre leben werden, wird im Heute entschieden. Das wollen wir an diesem Abend bewegen.