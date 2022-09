Application Boot Camp – Erfolgreich Bewerben!

Du bewirbst Dich diesen Herbst an einer US-Universität, bist aber unsicher, wie Du aussagekräftige Motivationsschreiben und Aufsätze verfasst? Wir machen Dich in unserem Boot Camp fit und geben Dir die passenden Werkzeuge und Methoden an die Hand, damit Du Dich von anderen Bewerber*innen abhebst und die Zulassungsstellen überzeugst.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Eine Anmeldung über unsere Webseite oder telefonisch unter 07071/795 26 0 ist erforderlich.

Ort: d.a.i.-Saal, Karlstraße 2. 72072 Tübingen

Preis: 30 € / d.a.i.-Mitglieder 27 €

In Kooperation mit EducationUSA