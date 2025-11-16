Am Nachmittag des 19. April 1945 zeigt sich eine gewaltige Rauchsäule über Wäschenbeuren und in Windeseile verbreitete sich die Nachricht: Die Amerikaner kommen!

Überraschend schnell waren sie von Norden her vorgerückt und besetzten in den kommenden Tagen das ganze Kreisgebiet.

Der Dokumentarfilm setzt sich aus Interviews mit Zeitzeugen aus dem Kreis Göppingen, Aufnahmen der Schauplätze und einigen neu entdeckten Filmdokumenten aus US-Archiven zusammen.

So entsteht ein authentisches und persönliches Bild der letzten Kriegstage, die für viele Menschen einschneidende Erlebnisse mit sich brachten.