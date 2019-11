April and Harry

Das mächtige Akustik Duo des Heilbronner Weindorfs ist im Dezember zum ersten Mal im PFLÄUMLI zu erleben!

Zwei kraftvolle Stimmen plus eine Gitarre ergibt ein mitreisendes und abwechslungsreiches Konzert, das ihr nicht verpassen dürft.

APRIL LUTHER, bekannt für ihr breites Spektrum an Musikstilen und kräftige Röhre wird euch Hits der letzten 4 Jahrzehnten und aktuelle Charts singen. Sie wird von einem fantastischen Gitarrist und einzigartigen Sänger HARRY SCHILLER unterstützt, der dafür sorgt dass die Titel in neuem Kleid erscheinen.

Rock, Pop and a lot more!

Sing along, dance a long and rock the night with us!