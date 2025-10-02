APRIL ART sind angetreten, um die Welt zu verändern. Mit großer Klappe, aber mit noch größeren Songs. Die Modern-Metal-Sensation um die Power-Frontfrau Lisa-Marie Watz hat in den vergangenen Jahren einen derart rasanten Aufstieg hinter sich gebracht, der seinesgleichen sucht.

Vor 12 Monaten wurden APRIL ART noch als absoluter Newcomer mit Potential zu Größerem gehandelt. Mit enormen Tatendrang und einer energiegeladenen Liveshow haben es APRIL ART geschafft, zu einem ernstzunehmenden Act der deutschen Musikszene aufzusteigen. Was war in der Zwischenzeit passiert?

Das Jahr fing schon gut an, APRIL ART wurden für 70.000 TONS OF METAL bestätigt und reisten im Januar nach Miami, um an der Cruise durch die Karibik teilzunehmen. Schnell fiel die rote Band auf und wurde zum Gesprächsthema auf dem Schiff.

Im Anschluss an den US-Trip kam ein Festivalmarathon, welcher das große Interesse der Festivalveranstalter zeigte, mit - man Höre und Staune - über 25 Festivals (darunter Wacken, Masters Of Rock (CZ) oder Rock Am Härtsfeldsee) ging es durch den Sommer. Für 2025 bereits bestätigt sind Shows bei u.a. Summer Breeze, Rock Harz, Rock Castle (CZ), Leyendas del Rock (ES) u.v.m.

Im Oktober wurde APRIL ARTs Label-Debüt, das neue Album RODEO, international via Reaper Entertainment veröffentlicht. APRIL ART schafften erstmalig mit #26 den Sprung in die Top 30 der Deutschen Album Charts.

Die RODEO TOUR 2024 mutierte dann vom Rodeo zu einem ausgewachsenem Hurricane! Die Shows in Hamburg, Hannover, Stuttgart, München, Osnabrück und Biberach waren bereits weit im Vorfeld ausverkauft.

Wer APRIL ART einmal gesehen hat, weiß, um was es geht. Diese Band macht keine halben Sachen. Durch das gesamte Repertoire zieht sich ein roter Faden – eine fantastische weibliche Stimme mit etlichen Facetten. Eine Rockröhre mit wahnsinnig viel Dreck und gleichzeitig starken Emotionen. Gepaart mit der Rhythmusgruppe, die wie eine Maschine durchläuft, den unfassbar fetten Gitarrensounds und Solis, die einem den Kopf verdrehen und den unzähligen elektronischen Gimmiks, entfesselt APRIL ART eine Energie, die einen einfach nur umbläst.