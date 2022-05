Geboren wird er 2000 in Düsseldorf am Rhein. Als Jugendlicher kommt er zum ersten Mal mit Rap in Berührung: A$AP Rocky, Travis Scott, Skepta, Playboi Carti, Chief Keef, Young Thug.

Dabei ist es nicht einfach nur die Musik, die Nikan begeistert. Er durchdringt die Künstler und ihre Legacy, ist fasziniert von ihrem Kunstverständnis und dem Zusammenspiel aus Sound und Look, ihren Biografien und Inhalten, den Live-Shows und vor allem auch der Idee, dass hinter einem Künstler immer auch ein ganzes Kollektiv an Kreativen steht. Aber einfach nur die deutschsprachige Entsprechung einer ganzen Dekade US- und UK-Rap liefern? Das wäre zu einfach. Schon Nikans ersten Tracks hört man an, dass hier jemand am Werk ist, der lieber sein eigenes Ding macht. Eine Einstellung, die ihm Ende 2020 schließlich einen Deal mit NOV11, dem Joint Venture von Four Music und Stickle, einbringt.

„Ich habe Bock, mit ihm einen neuen Sound nach Deutschland zu bringen.“

Was bei anderen eine Floskel ist, kommt bei Nikan einem Versprechen gleich: Denn deutschsprachiger Rap muss nicht nach Frankreich schielen oder uninspiriert den Sound aus USA und UK übersetzen. Stilsicher und souverän hat sich der 21-jährige seinen ganz eigenen Rap-Referenzrahmen gebaut und lässt darauf Musik entstehen, die erfrischend anders ist.

