Aqua Fitness mit Songs der 80er und Vorführungen der TSG-Sportgymnastik

Am Aktionstag gibt es insgesamt drei Stunden Programm mit Sabine Kuhnle! Die Spezialausgabe wird mit Musik der 80er Jahre stattfinden und für gute Laune beim Tanzen und Turnen im Wasser sorgen.

Das Besondere: Zu jeder vollen Stunde treten als Rahmenprogramm die jungen Tänzerinnen der Rhythmischen Sportgymnastik der TSG Tübingen am Beckenrand auf. Sie begeistern mit Anmut, tänzerischer Leichtigkeit und gymnastischer Eleganz!

Eine Übungsleiterin zeigt Bewegungen im Freibad, während Teilnehmer sich mit Schwimmreifen im Wasser bewegen.